El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Marín se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 96% a medianoche y bajando gradualmente hasta un 62% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de la tarde, especialmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, cuando la temperatura alcanzará su pico de 20 grados.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa un día seco, con probabilidad de lluvia muy baja. Solo se espera una ligera posibilidad de lluvia escasa en la mañana, con un acumulado de 0.1 mm a las 09:00. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá condiciones adversas que puedan afectar las actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del NO a 3 km/h, aumentando a 6 km/h a medida que avanza el día. Por la tarde, el viento cambiará a dirección O, alcanzando velocidades de hasta 31 km/h en las horas más cálidas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá más cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que podría presagiar un cambio en el tiempo para los días siguientes.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a los cambios en el cielo hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.