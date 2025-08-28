El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.
La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente durante la tarde, cuando se espera que esté alrededor del 56%.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, aumentando considerablemente a un 90% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras durante la mañana, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 45%, lo que indica que las condiciones seguirán siendo inestables.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la inestabilidad del tiempo, especialmente en combinación con la alta humedad.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 19 grados, pero la sensación de frescor podría ser más pronunciada debido al viento y la humedad. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla en las primeras horas, especialmente en áreas rurales y cercanas a cuerpos de agua.
En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades de lluvia durante la mañana y la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
