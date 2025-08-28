El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, especialmente durante la tarde, cuando se espera que esté alrededor del 56%.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 20% de lluvia entre las 02:00 y las 08:00, aumentando considerablemente a un 90% entre las 08:00 y las 14:00. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias ligeras durante la mañana, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 45%, lo que indica que las condiciones seguirán siendo inestables.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Se espera que las rachas de viento alcancen hasta 38 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a la inestabilidad del tiempo, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 19 grados, pero la sensación de frescor podría ser más pronunciada debido al viento y la humedad. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la niebla en las primeras horas, especialmente en áreas rurales y cercanas a cuerpos de agua.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades de lluvia durante la mañana y la tarde, temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.