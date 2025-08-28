El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, A Illa de Arousa se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se presentarán intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se prevé una ligera precipitación de 0.1 mm. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 17 grados, con una humedad relativa alta del 93%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. La nubosidad persistirá, con la posibilidad de que se formen bancos de niebla en algunas áreas, especialmente en las horas más frescas del día. La probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 80% entre las 8 y las 14 horas, aunque las lluvias serán escasas.

Durante la tarde, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 14 horas. El cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubes que pueden dar paso a algunas lluvias ligeras. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 75%. El viento soplará desde el oeste-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en la tarde.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados. La nubosidad se mantendrá, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 0% de probabilidad en las horas nocturnas. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 80% hacia el final del día.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y los 19 grados. Las lluvias serán escasas, pero la sensación de humedad será notable, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables, especialmente durante la mañana y la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.