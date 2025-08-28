El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, A Guarda se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 17 grados, con una humedad relativa del 87%, lo que indica un ambiente algo húmedo pero cómodo.

A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando los 17 grados a la 01:00 y 02:00 horas. Sin embargo, la humedad comenzará a descender ligeramente, llegando al 91% a las 02:00 horas. El viento soplará del noroeste a una velocidad de 7 a 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, especialmente a partir de las 14:00 horas, cuando se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 22 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, alcanzando un 52% a las 14:00 horas. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero hasta las 20:00 horas. Sin embargo, hay un leve indicio de posibilidad de lluvia a partir de las 20:00 horas, con un 40% de probabilidad, aunque se espera que sea muy ligera.

El viento continuará soplando del noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 29 km/h a las 13:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá su intensidad, estabilizándose en torno a los 20 km/h.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán gradualmente. A las 22:00 horas, se prevé que la temperatura baje a 19 grados, con una humedad que comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 71% a las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en la noche, lo que podría hacer que las condiciones de conducción sean menos óptimas.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.