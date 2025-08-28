El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Gondomar según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día.
A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, con temperaturas que se mantendrán entre los 15 y 16 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados, aunque la nubosidad seguirá presente, con intervalos de cielo cubierto y poco nuboso.
Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunas áreas, especialmente en la tarde, con un 30% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.
El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. En las horas más cálidas del día, se registrarán rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.
Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que a partir de las 19:00 horas, la temperatura se sitúe en torno a los 21 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 66% hacia el final de la jornada. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque el cielo seguirá cubierto.
La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma y niebla, ofrecerá momentos de temperaturas agradables y condiciones más estables en la tarde. Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de un tiempo templado, pero siempre atentos a las condiciones cambiantes del cielo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- Davila 27/08/2025
- El centenario de Dolores
- Los juzgados de Vigo ya valoran ingresos psiquiátricos de niños de 11 años
- Incendios en Galicia, última hora | Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias