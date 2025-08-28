El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Gondomar se verá afectado por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las diferentes horas. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por la presencia de bruma y niebla, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas matutinas comenzarán en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera hora del día.

A medida que avance la mañana, la bruma persistirá, con temperaturas que se mantendrán entre los 15 y 16 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A partir del mediodía, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 20 grados, aunque la nubosidad seguirá presente, con intervalos de cielo cubierto y poco nuboso.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más favorables, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 22 grados. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, y aunque la probabilidad de precipitación es baja, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en algunas áreas, especialmente en la tarde, con un 30% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento será otro factor a considerar, soplando principalmente del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. En las horas más cálidas del día, se registrarán rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que a partir de las 19:00 horas, la temperatura se sitúe en torno a los 21 grados. La humedad relativa también comenzará a aumentar, alcanzando un 66% hacia el final de la jornada. La visibilidad mejorará gradualmente, aunque el cielo seguirá cubierto.

La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzó con bruma y niebla, ofrecerá momentos de temperaturas agradables y condiciones más estables en la tarde. Los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de un tiempo templado, pero siempre atentos a las condiciones cambiantes del cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.