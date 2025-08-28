El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, las condiciones serán de cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11°C en las horas más frescas. La bruma y la niebla serán características notables, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en la mañana, aumentando a un 95% entre las 8:00 y las 14:00, lo que sugiere que podrían presentarse algunas lluvias dispersas durante la jornada.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 13 y 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. A medida que el día avance, la velocidad del viento podría aumentar, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 19°C, aunque la sensación de frescura persistirá debido al viento y la humedad. A partir de las 18:00, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas caigan a 16°C, con cielos aún cubiertos y una probabilidad de lluvia escasa. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se aconseja a los residentes estar preparados para condiciones de niebla y viento, y tomar precauciones al conducir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.