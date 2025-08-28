El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo variable a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con intervalos nubosos y posibilidad de lluvia escasa, con temperaturas que rondarán los 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, con temperaturas que descenderán ligeramente a 14 grados en la primera parte del día. La probabilidad de precipitación será baja, con un 0% de posibilidades hasta las 8:00, lo que sugiere que las lluvias serán mínimas y esporádicas. Sin embargo, a partir de las 9:00, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura suba gradualmente.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 16:00 y las 17:00. El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 51% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y se prevé que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia las 22:00. La probabilidad de lluvia aumentará ligeramente, especialmente en las horas nocturnas, aunque se mantendrá en niveles bajos. La humedad relativa se incrementará, alcanzando el 76% hacia el final del día.

En resumen, A Estrada experimentará un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y lluvias escasas, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables en la tarde. La noche traerá de nuevo nubes y un ligero aumento en la probabilidad de lluvia. Los habitantes de A Estrada pueden disfrutar de un día mayormente agradable, ideal para actividades al aire libre durante las horas más cálidas, pero deben estar preparados para un cambio en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.