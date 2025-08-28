El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Cuntis se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, la visibilidad será reducida, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 15 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente despejado. Entre las 4 y las 5 de la mañana, se espera que el cielo se aclare, con temperaturas que rondarán los 13 grados. A partir de las 6 de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender, alcanzando los 18 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente soleado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 22 grados. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 55% hacia las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente más agradable.

Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad. Desde las 4 de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, y se espera que las temperaturas comiencen a descender gradualmente. Hacia las 6 de la tarde, la temperatura será de aproximadamente 21 grados, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 61%.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde y la noche. Se estima que la precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm entre las 6 y las 8 de la tarde, aunque no se anticipan tormentas.

El viento soplará desde el oeste a lo largo del día, con ráfagas que alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, llegando a los 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche, cuando las temperaturas descenderán a 17 grados.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día variado, comenzando con niebla y culminando en un ambiente más despejado, aunque con un aumento de nubes hacia la tarde. La combinación de temperaturas agradables y un leve riesgo de lluvia escasa hará que sea un día interesante para disfrutar al aire libre, siempre con la precaución de la posible niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.