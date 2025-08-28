El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante los periodos 00 y 01, donde se registrarán ligeras precipitaciones de 0.1 mm. La temperatura en estas horas oscilará entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%.
A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando condiciones mayormente despejadas entre las 02:00 y las 06:00, con temperaturas que descenderán a 13 grados . La humedad comenzará a disminuir, llegando al 93% a las 06:00. El viento será ligero, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 2 km/h.
Durante la tarde, el tiempo se tornará más nuboso, especialmente entre las 11:00 y las 16:00. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados a las 17:00. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 57% hacia las 17:00. El viento se intensificará, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.
A partir de las 18:00, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 19 grados . La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 22:00, aunque las lluvias serán escasas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 62% a las 18:00 y subiendo a 81% hacia el final de la jornada.
En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 18 grados hacia las 23:00. El viento seguirá soplando del suroeste, con velocidades que rondarán los 10 km/h. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.
En resumen, Catoira experimentará un día con un inicio nuboso y lluvias ligeras, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables, antes de que el cielo se cubra nuevamente por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol que se presenten.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Buscan a un joven de 19 años de Vigo que falta de su casa desde el lunes
- La ciudad enciende su nueva brújula
- El gigante de la moda británica Next desembarca en España desde Galicia
- Davila 27/08/2025
- El centenario de Dolores
- Los juzgados de Vigo ya valoran ingresos psiquiátricos de niños de 11 años
- Incendios en Galicia, última hora | Los fuegos activos se reducen a tres, con temor en Ourense por la llegada de lluvias