El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente durante los periodos 00 y 01, donde se registrarán ligeras precipitaciones de 0.1 mm. La temperatura en estas horas oscilará entre los 16 y 15 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%.

A medida que avance la mañana, el cielo se despejará, alcanzando condiciones mayormente despejadas entre las 02:00 y las 06:00, con temperaturas que descenderán a 13 grados . La humedad comenzará a disminuir, llegando al 93% a las 06:00. El viento será ligero, predominando del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 2 km/h.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más nuboso, especialmente entre las 11:00 y las 16:00. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados a las 17:00. La humedad relativa también disminuirá, situándose en torno al 57% hacia las 17:00. El viento se intensificará, con rachas que podrían alcanzar hasta 34 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

A partir de las 18:00, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 19 grados . La probabilidad de precipitación aumentará ligeramente, especialmente en la franja horaria de 20:00 a 22:00, aunque las lluvias serán escasas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 62% a las 18:00 y subiendo a 81% hacia el final de la jornada.

En la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 18 grados hacia las 23:00. El viento seguirá soplando del suroeste, con velocidades que rondarán los 10 km/h. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, Catoira experimentará un día con un inicio nuboso y lluvias ligeras, seguido de un periodo de sol y temperaturas agradables, antes de que el cielo se cubra nuevamente por la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo y disfrutar de las horas de sol que se presenten.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.