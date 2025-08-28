El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a primera hora del día. La humedad relativa será alta, superando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con intervalos nubosos que podrían dar paso a algunas clarificaciones. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es baja, con un 25% de posibilidades de lluvia ligera entre las 02:00 y las 08:00. A partir de las 08:00, la situación se estabilizará, y aunque el cielo seguirá mostrando nubes, no se esperan lluvias significativas.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando los 17 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, lo que permitirá que la sensación térmica sea más agradable. Sin embargo, se mantendrá un ambiente algo fresco debido a la presencia continua de nubes. La probabilidad de lluvia aumentará a un 80% entre las 08:00 y las 14:00, aunque las precipitaciones esperadas serán escasas, con un total acumulado de 0.1 mm.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, combinada con la nubosidad, podría crear un ambiente dinámico, aunque sin condiciones adversas significativas.

Por la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 18 grados. La humedad relativa seguirá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo. Hacia el final del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, y las condiciones se estabilizarán, permitiendo que la temperatura descienda nuevamente a 15 grados por la noche.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvias. Se recomienda a los habitantes estar preparados para un tiempo variable y disfrutar de las horas de luz antes del ocaso, que se producirá a las 21:13.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.