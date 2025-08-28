El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que comenzarán a aparecer a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:56. Sin embargo, a partir de las 02:00, se espera un aumento en la nubosidad, con condiciones nubosas que se intensificarán hacia la mañana y la tarde, alcanzando un estado muy nuboso en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. A medida que se acerque la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 19 grados hacia el final del día. La sensación térmica será cómoda, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas, especialmente en combinación con la nubosidad que se espera.

Respecto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día. Sin embargo, hay una probabilidad del 35% de que se registren algunas lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un máximo de 0.1 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente despejada, con temperaturas agradables y una ligera posibilidad de lluvias en la tarde. Se recomienda disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo, pero estar atentos a la evolución del cielo y las condiciones del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.