El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén cielos cubiertos con bruma y niebla, especialmente en las horas más frescas, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. A medida que avance el día, la situación meteorológica mejorará ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 64% al 93% a lo largo del día. Esto generará un ambiente algo bochornoso, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas donde se prevén lluvias. La probabilidad de precipitación es más alta entre las 08:00 y las 14:00, con un 80% de posibilidades, y un 65% entre las 14:00 y las 20:00. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y pasajera.

El viento soplará mayormente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día variable, llevando consigo un paraguas o impermeable, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, los cielos se mantendrán cubiertos, pero se espera que la temperatura se mantenga estable, con mínimas variaciones. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones adversas, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables en las horas centrales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.