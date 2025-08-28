El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

Hoy, 28 de agosto de 2025, Caldas de Reis se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta aproximadamente las 8 de la mañana, cuando se espera que el cielo comience a despejarse.

A partir de las 9 de la mañana, el tiempo mejorará notablemente, con cielos poco nubosos que permitirán disfrutar de un día más soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 22 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en la madrugada a un 56% hacia el mediodía.

El viento, que soplará mayormente del oeste y suroeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque con una ligera disminución en su intensidad hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. Sin embargo, hay un leve riesgo de lluvia escasa en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos mayormente despejados y temperaturas agradables, ideales para actividades al aire libre.

Al caer la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará, y se espera que el cielo permanezca cubierto durante la noche, con temperaturas que rondarán los 18 grados hasta la medianoche.

En resumen, Caldas de Reis disfrutará de un día mayormente soleado después de una mañana de niebla, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.