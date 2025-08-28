El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado nuboso hacia la 1 de la tarde, con temperaturas que se mantendrán estables en torno a los 17 grados.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más compleja. A partir de las 2 de la tarde, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 21 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación de calor se verá mitigada por una humedad relativa que oscilará entre el 56% y el 96% a lo largo del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 90% entre las 2 y las 8 de la tarde. Aunque la cantidad de lluvia esperada es mínima, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos ligeros. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos severos.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del noroeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente a lo largo del día. A las 12 del mediodía, se espera que la velocidad del viento alcance los 21 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 32 km/h en las horas más cálidas. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a 19 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles del 74% a última hora del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más gris y húmedo a medida que avance la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.