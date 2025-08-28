El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 16 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 13 grados en las horas más frescas de la mañana. La bruma y la niebla serán características notables en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A partir de la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22 grados hacia el final de la jornada.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de posibilidades de que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser suficientes para mojar el suelo. Es recomendable que los residentes de Barro estén preparados para condiciones húmedas y lleven paraguas si planean salir.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Las velocidades del viento oscilarán entre 1 y 16 km/h a lo largo del día, siendo más intensas en la tarde. Esto podría afectar actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que mejore a medida que avance el día, aunque las primeras horas podrían ser complicadas debido a la niebla. La salida del sol está programada para las 07:55, mientras que el ocaso se producirá a las 21:15, ofreciendo un día relativamente largo para disfrutar de las actividades diurnas, siempre y cuando se tomen precauciones ante el tiempo variable.

En resumen, Barro experimentará un día nublado con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los ciudadanos que estén atentos a las condiciones meteorológicas y que se preparen para un tiempo cambiante a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.