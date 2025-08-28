El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, Baiona se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante la noche. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura oscile entre los 15 y 20 grados, alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 97% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, aunque existe una probabilidad del 30% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.3 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A lo largo del día, el viento será más suave por la mañana, aumentando su intensidad a medida que se acerque la tarde.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona, aunque el cielo cubierto podría limitar la claridad del paisaje.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 18 grados. La sensación de frescura será más notable, especialmente con el aumento de la brisa del mar. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la costa gallega.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas agradables, sin lluvias significativas y con un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.