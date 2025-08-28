El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 28 de agosto

El día de hoy, 28 de agosto de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde las 00:00 hasta las 06:00, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la bruma dé paso a intervalos nubosos, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente entre las 05:00 y las 11:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados, y la probabilidad de precipitación se sitúa en un 55% durante la mañana. Sin embargo, las lluvias serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 12:00, las nubes se volverán más densas, y se prevé que el cielo esté muy nuboso hasta las 18:00. Las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 23 grados a las 17:00. La humedad relativa disminuirá gradualmente, bajando al 47% hacia las 17:00, lo que permitirá que el calor se sienta un poco más intenso.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h a las 18:00. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados a las 21:00. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 40% de posibilidad de precipitaciones ligeras entre las 20:00 y las 02:00 de la madrugada del día siguiente.

En resumen, As Neves experimentará un día con condiciones climáticas cambiantes, donde la bruma y la niebla matutinas darán paso a un ambiente más cálido y nublado por la tarde, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la variabilidad del tiempo y disfrutar de las temperaturas agradables de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-27T20:57:12.