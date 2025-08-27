El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vilanova de Arousa según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Vilanova de Arousa se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 15 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 87% a las 4 de la mañana.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 5 de la mañana, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados . La humedad seguirá en aumento, alcanzando un 89% a las 5 de la mañana y un 90% a las 6 de la mañana.
Durante la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto coincide con un incremento en la nubosidad, que pasará de ser poco nuboso a cubierto, con la posibilidad de lluvias que podrían ser escasas al principio, pero que se intensificarán hacia la tarde, con precipitaciones que podrían llegar a 6 mm.
Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 20 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente. La humedad relativa también se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% hacia las 8 de la tarde.
El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 7 km/h, que aumentarán a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h desde el suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de las lluvias.
A medida que caiga la noche, se espera que las lluvias continúen, aunque con una disminución en la intensidad. Las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18 grados , y el cielo permanecerá cubierto hasta el final del día. La humedad seguirá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
