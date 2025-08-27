El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se presenta en Vilagarcía de Arousa con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 18°C, con una ligera disminución a 17°C en la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado, lo que permitirá que la temperatura aumente gradualmente. Se espera que a mediodía, el termómetro marque alrededor de 20°C, con un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, la situación cambiará en la tarde, cuando se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a un aumento en la nubosidad.

A partir de las 15:00 horas, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan lluvias, especialmente en la tarde y la noche. Las precipitaciones podrían ser escasas al inicio, pero se intensificarán, con acumulados que podrían llegar a 2 mm hacia la tarde. La temperatura en este periodo se mantendrá en torno a los 19°C, mientras que la humedad relativa aumentará, alcanzando el 94% hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar los 26 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las lluvias. Las condiciones del viento serán más intensas en la tarde, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco a medida que las temperaturas comiencen a descender.

En la noche, se espera que el cielo permanezca cubierto, con temperaturas que rondarán los 17°C. La probabilidad de lluvia se mantendrá alta, y es posible que se produzcan chubascos intermitentes. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando al 100% en las horas nocturnas, lo que podría generar niebla en algunas áreas.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa comenzará soleado, pero se tornará inestable hacia la tarde, con lluvias esperadas y un ambiente fresco debido al viento del suroeste. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir por la tarde o noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.