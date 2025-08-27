El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, en Vilaboa, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día luminoso y agradable. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 14 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a presentar algunas nubes, aunque se mantendrá en su mayoría poco nuboso hasta las 7 de la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que lleguen a los 22 grados . La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas más cálidas del día.

A medida que el día avanza, se espera un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente entre las 2 y las 8 de la tarde, alcanzando un 100% en este periodo. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 milímetros, lo que sugiere que, aunque se presentarán algunas gotas, no se espera que afecten significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad durante la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 25 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, con un predominio de nubes altas y cubiertas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las temperaturas descenderán a 17 grados hacia el final de la jornada, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 96% hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes que disfruten de las horas soleadas de la mañana y que estén preparados para un tiempo más variable en las horas posteriores.

