El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Vila de Cruces se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando, alcanzando un estado muy nuboso y finalmente cubierto en las horas centrales. La probabilidad de precipitación se incrementará significativamente, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 12:00, se prevé que la temperatura alcance los 18 grados, mientras que en la tarde podría llegar a los 21 grados. Sin embargo, a medida que caiga la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 19 grados hacia las 18:00.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 93% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas previas a la lluvia. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede hacer que la atmósfera se sienta más pesada.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Esto, combinado con la lluvia esperada, podría resultar en un tiempo inestable durante la tarde.
A medida que se acerque la noche, la situación meteorológica se estabilizará, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 15 grados hacia la medianoche, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a una noche fresca y húmeda. En resumen, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se preparen para un día de lluvia y nubes, con un tiempo variable y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
