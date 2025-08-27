El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 19°C, proporcionando un ambiente agradable para comenzar la jornada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 21°C en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un tiempo cálido y soleado.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas que irán aumentando progresivamente. Aunque la probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, se prevé un incremento en la posibilidad de lluvias ligeras hacia la tarde y la noche, especialmente entre las 18:00 y las 20:00 horas, con un 90% de probabilidad de lluvia. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.2 mm.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando hasta un 98% en la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría generar ráfagas de hasta 28 km/h en los momentos más intensos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nuboso, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando valores de 18°C hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:16, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de algunas lluvias dispersas.

Es recomendable que los ciudadanos de Vigo se preparen para un día que comenzará con buen tiempo, pero que podría verse afectado por la llegada de nubes y ligeras lluvias por la tarde. Aquellos que planeen actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes y considerar llevar un paraguas o impermeable para las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.