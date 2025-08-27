El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 06:00 horas. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. La velocidad del viento será moderada, con ráfagas que alcanzarán hasta 9 km/h desde el este.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable. A partir de las 15:00 horas, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se prevén lluvias escasas inicialmente, pero a medida que se acerque la tarde, la intensidad de las precipitaciones podría aumentar, con acumulados que podrían llegar hasta 12 mm. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 16:00 horas, con valores que podrían llegar a los 23 grados .

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. La probabilidad de tormentas eléctricas también es notable, con un 60% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente.

A medida que caiga la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, llegando al 100% en las horas más tardías, lo que podría generar condiciones de bruma.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un tiempo más inestable y lluvioso por la tarde y la noche. Se recomienda a los residentes estar preparados para posibles lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.