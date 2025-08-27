El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 18 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alrededor del 80%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a presentar intervalos nubosos, especialmente a partir de la tarde. Las nubes altas dominarán el panorama, aunque no se anticipan precipitaciones significativas hasta bien entrada la tarde. La probabilidad de lluvia será baja en las primeras horas, pero aumentará a medida que se acerque la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvias entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Tui podrían experimentar algunas lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 26 km/h hacia las 13:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a ser más intensas en momentos puntuales.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que podrían llegar a los 24 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde y las nubes se hagan más presentes, se espera un ligero descenso en la temperatura, que se estabilizará en torno a los 22 grados hacia la noche. La humedad también comenzará a aumentar, alcanzando niveles del 86% hacia el final del día, lo que podría contribuir a una sensación de mayor calor y pesadez en el ambiente.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvias ligeras. La temperatura descenderá a unos agradables 19 grados , lo que permitirá disfrutar de una noche templada. Los habitantes de Tui deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día, especialmente en la tarde, cuando las lluvias podrían hacer su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.