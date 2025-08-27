El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Tomiño se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que rondará el 82-83%, lo que puede generar una sensación de calidez moderada.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en este periodo. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque hasta 24 grados . Sin embargo, la humedad comenzará a descender, llegando a un 55% en las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. A partir de las 6 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumenta, alcanzando un 80% entre las 2 y las 8 de la tarde, y un 90% entre las 8 de la tarde y las 2 de la mañana del día siguiente. Se prevé que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 2 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 26 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:16, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados .

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes y visitantes que disfruten de las horas matutinas al aire libre, pero que estén preparados para un cambio en las condiciones climáticas hacia la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.