El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

Faro de Vigo

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 14 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 70% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 87% a las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta las 6 de la mañana, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 14 grados. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, lo que marcará el inicio de un cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura alcanzará su punto máximo de 22 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad comenzará a descender, situándose en un 61% hacia el mediodía.

A partir de las 2 de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto indica que es muy probable que se produzcan lluvias, con acumulaciones que podrían llegar a ser de hasta 1 mm en este periodo. Las condiciones del cielo se tornarán muy nubosas, y se prevén lluvias escasas a moderadas, especialmente en la tarde, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las lluvias.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 18 grados a las 9 de la noche y a 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 96% a las 11 de la noche, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Soutomaior comenzará con cielos despejados y temperaturas agradables, pero se espera un cambio significativo hacia la tarde con la llegada de nubes y lluvias. Se recomienda a los residentes estar preparados para las precipitaciones y disfrutar de la mañana antes de que el tiempo se torne más inestable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.

