El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 59% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que Silleda experimente lluvias escasas, especialmente en la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Las cantidades de lluvia previstas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.5 mm en las horas de mayor actividad. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, lo que podría influir en la percepción térmica, haciéndola sentir más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se recomienda precaución si se planean actividades al aire libre.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con un alto potencial de lluvias y viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y estar atentos a las condiciones meteorológicas a medida que se desarrollen a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.