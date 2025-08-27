El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Sanxenxo se prepara para un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 17 grados , con una humedad relativa que se situará en torno al 79% al amanecer, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas y posteriormente se tornará muy nuboso hacia la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 20 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 24 km/h desde el sur-suroeste.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente en la tarde, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.2 mm. A pesar de la lluvia, la temperatura se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 19 grados hacia el final de la tarde.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 18 grados. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, superando el 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las rachas de viento disminuirán, pero se mantendrán en torno a los 12 km/h, lo que proporcionará un ambiente más fresco.

Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se prevé un 20% de posibilidad de tormentas eléctricas en la tarde, lo que podría añadir un elemento de sorpresa a la jornada. Los residentes y visitantes de Sanxenxo deben estar preparados para un tiempo cambiante, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un inicio soleado que dará paso a un cielo nublado y potencialmente lluvioso en la tarde, con temperaturas agradables pero con un aumento en la humedad y el viento. La jornada promete ser dinámica, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mañana, pero con precauciones necesarias para la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.