El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salvaterra de Miño según los datos de la AEMET
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 14 grados .
A partir de las 6 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, pasando a estar poco nuboso. Las temperaturas seguirán descendiendo ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 7 de la mañana. Durante la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 a 14 grados, con una humedad relativa que rondará el 100% en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que el día avanza.
A partir de las 8 de la mañana, el cielo se tornará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación aumente significativamente. Entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia será del 90%, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 25 grados , pero la sensación térmica podría verse afectada por el aumento de la nubosidad y la posible lluvia.
El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 4 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h desde el noroeste en la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente con la llegada de la lluvia.
Por la tarde, se espera que la lluvia se intensifique, con acumulaciones de hasta 4 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 90% hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 19 grados .
En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable con lluvias por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para la lluvia y disfrutar de las primeras horas del día antes de que las condiciones cambien.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
