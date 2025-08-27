El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Salceda de Caselas se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco, con temperaturas que rondarán entre los 13 y 17 grados .

A medida que avanza la mañana, el cielo continuará despejado hasta aproximadamente las 7 de la tarde, cuando comenzarán a aparecer algunas nubes. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar hasta los 23 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 55% y el 95% a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas centrales.

Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará de poco nuboso a muy nuboso. Esto se traducirá en una probabilidad de precipitación del 95% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las cantidades esperadas de lluvia son escasas, con un acumulado que podría llegar a 0.5 mm. A pesar de la posibilidad de algunas gotas, no se anticipan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 20% durante la tarde.

El viento soplará predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores de alrededor de 19 grados hacia las 10 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que las lluvias sean mínimas, con una ligera posibilidad de chubascos dispersos.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es recomendable que los residentes y visitantes aprovechen las horas de sol para disfrutar de actividades al aire libre antes de que el tiempo cambie hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.