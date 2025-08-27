El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y temperaturas agradables que rondarán entre los 16 y 18 grados .

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un ambiente poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 20 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

A partir de la tarde, se anticipa un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará más nuboso hacia la noche. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas hasta el final de la jornada. La probabilidad de lluvia se incrementará a partir de las 2 de la tarde, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las cantidades esperadas son escasas, con apenas 0.1 mm pronosticados. Esto sugiere que, aunque la posibilidad de lluvia está presente, no se espera que afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 29 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 20% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto indica que, aunque hay un leve riesgo de tormenta, las condiciones generales del día no parecen propensas a fenómenos severos.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes y temperaturas agradables, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo hacia la tarde, cuando la nubosidad aumentará y la posibilidad de lluvia se hará más presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.