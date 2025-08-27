El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 70% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 87% a las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados. La probabilidad de precipitación será nula hasta las 2 de la tarde, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, la situación cambiará drásticamente. Se prevé un aumento significativo en la nubosidad, con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Durante este periodo, se anticipan precipitaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 23 grados, antes de descender a 21 grados hacia las 6 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h durante la mañana, aumentando a 19 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la nubosidad y la llegada de la lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que continuarán hasta la medianoche. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 18 grados, con una humedad que alcanzará el 96% hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Redondela comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se transformará en un ambiente más inestable y lluvioso a medida que avance la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.