El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Pontevedra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 97%, lo que puede generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe descendiendo ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 08:00. La nubosidad comenzará a aumentar a partir de las 05:00, con un cielo poco nuboso que se mantendrá hasta el mediodía. En este periodo, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados, con una humedad que se mantendrá alta, alrededor del 93%.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 14:00, el cielo se tornará muy nuboso y cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00, con valores que podrían llegar a los 22 grados.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 27 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados hacia las 21:00.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% entre las 20:00 y las 02:00, lo que indica que, aunque las condiciones serán propicias para algunas lluvias, no se anticipan tormentas severas. La noche cerrará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 17 grados, con una humedad que se mantendrá alta, alcanzando el 100% hacia el final del día.

En resumen, Pontevedra experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.