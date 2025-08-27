El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de las 05:00 horas. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 11:00 horas, la temperatura alcanzará su punto máximo del día, llegando a los 23 grados , aunque la sensación térmica podría ser más alta debido a la humedad.

Durante la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, y hay probabilidades de lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 2 mm en la tarde, por lo que se recomienda llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente. La velocidad del viento será más moderada en la mañana, con ráfagas de entre 4 y 7 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 17 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 100% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:17 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzó soleado, se tornará más inestable con la llegada de nubes y posibles lluvias. Es un día que invita a disfrutar de actividades al aire libre en las horas matutinas, pero con precaución en la tarde y noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.