El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 17 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de la tarde. Este cambio en las condiciones atmosféricas se traducirá en un aumento de la nubosidad, con intervalos nubosos que se intensificarán hacia la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con valores que podrían llegar a los 25 grados , proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Sin embargo, la probabilidad de precipitación aumentará significativamente a medida que se acerque la tarde. Se prevé que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 95%, con un 100% de probabilidad de tormentas en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas experimenten lluvias, que podrían ser escasas al principio, pero que podrían intensificarse conforme avance la noche.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que la dirección del viento cambie hacia el oeste y su velocidad aumente, alcanzando hasta 12 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a un enfriamiento adicional en la sensación térmica, especialmente con la llegada de las lluvias.

La tarde y la noche se presentarán con cielos cubiertos y una temperatura que descenderá gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes de Ponteareas se preparen para un cambio en el tiempo, llevando paraguas y ropa adecuada para la lluvia, especialmente si tienen planes para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.