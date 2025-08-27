El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Ponte Caldelas se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente a partir de la tarde, cuando se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 20 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa, con vientos predominantes del oeste y suroeste, que alcanzarán velocidades de hasta 29 km/h en las horas más cálidas del día. La sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 99% en la mañana y descendiendo a valores más cómodos hacia la tarde.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.7 mm en total. Sin embargo, es importante estar preparados para posibles chubascos, especialmente en la tarde y la noche, cuando el cielo se cubrirá de nubes altas y cubiertas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación de calor, ya que se mantendrá en niveles altos, especialmente en la mañana. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en torno al 75% en las horas de la tarde.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una baja probabilidad de tormentas, con un 30% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es baja, lo que sugiere que, aunque habrá lluvias, no se anticipan fenómenos severos.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 16 grados hacia el final del día. La jornada concluirá con un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de una tranquila velada en Ponte Caldelas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.