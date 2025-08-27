El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados. La humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 93% a las 5 de la mañana y el 95% a las 6 de la mañana. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas durante esta parte del día, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula.

A partir de las 11 de la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. El cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura nubosa que alcanzará su punto máximo en la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados a mediodía y alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. La humedad relativa comenzará a descender ligeramente, pero seguirá siendo alta, con valores que oscilarán entre el 69% y el 83%.

Durante la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se prevén lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en algunos momentos. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 22 grados, mientras que el viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 27 km/h.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 9 de la noche. La humedad aumentará, llegando al 100% en las últimas horas del día. A pesar de la posibilidad de lluvias escasas, el tiempo se mantendrá relativamente tranquilo, permitiendo disfrutar de una noche fresca y apacible en Poio.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.