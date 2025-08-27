El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:53. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 17 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados a las 9 de la mañana.

A partir de las 6 de la mañana, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo se tornará poco nuboso, y a partir de las 7 de la mañana, se comenzarán a formar nubes altas, que se intensificarán a lo largo del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la humedad relativa, que se espera que alcance el 90% en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, la probabilidad de precipitaciones aumentará considerablemente. Entre las 2 y las 8 de la tarde, se prevé un 100% de probabilidad de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a 0.6 mm. Las condiciones de nubosidad se tornarán muy altas, y se espera que la lluvia sea escasa, aunque persistente. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 18 grados a las 8 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que irán cambiando a dirección noreste y luego a este a medida que avance el día. En la tarde, se espera que el viento sople del oeste, alcanzando rachas de hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente con el aumento de la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá baja. La temperatura descenderá a 17 grados hacia las 10 de la noche, y el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera bruma que podría aparecer en las últimas horas del día. La humedad relativa alcanzará su punto máximo, llegando al 99% hacia la medianoche. En resumen, un día de contrastes en Pazos de Borbén, donde el sol dará paso a la lluvia, recordándonos la variabilidad del tiempo en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.