El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 17 y 19 grados , con una humedad relativa que rondará el 75% al 88%, lo que podría generar una sensación de frescura en la mañana.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a mostrar algunos intervalos nubosos a partir de las 7 de la mañana, con un aumento gradual en la nubosidad. Para el periodo de 8 a 14 horas, se anticipa que el cielo se tornará poco nuboso a muy nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados en su punto máximo. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, entre el 52% y el 68%.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, a partir de las 16 horas, existe una probabilidad del 80% de que se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. Esto coincide con un aumento en la nubosidad, que se tornará cubierto con lluvia escasa en las horas de la tarde y la noche.

El viento soplará del norte durante la mañana, con velocidades que alcanzarán hasta 17 km/h, disminuyendo a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar a 24 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad entre las 14 y 20 horas, lo que sugiere que, aunque las condiciones se tornarán más inestables, no se anticipan fenómenos severos. La tarde se presentará con temperaturas agradables, alrededor de 22 grados, y una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea más llevadera.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 23 horas. La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de bochorno. En resumen, Oia experimentará un día mayormente tranquilo, con un cambio hacia condiciones más inestables por la tarde, pero sin eventos climáticos significativos que perturben la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.