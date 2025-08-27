El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 14:00, cuando comenzarán a aparecer nubes altas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar a los 26 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más cálida debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 61%.

Durante la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y algunas nubes más densas hacia la tarde-noche. A partir de las 18:00, la probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, alcanzando un 10% entre las 14:00 y las 20:00, y un 90% entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente. Aunque las precipitaciones no se anticipan como intensas, se espera que haya algunas lluvias escasas, especialmente hacia la noche.

El viento será un factor a considerar durante el día, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas centrales, predominando de dirección oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que caiga la noche, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 17 km/h.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en la tarde, especialmente hacia las 21:00, cuando la humedad relativa alcanzará su punto más alto, llegando al 93%. Esto podría dificultar la visibilidad en algunas áreas, por lo que se recomienda precaución si se planea conducir.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un aumento en la nubosidad hacia la tarde, acompañado de la posibilidad de lluvias ligeras por la noche. Es un día ideal para actividades al aire libre, pero se sugiere estar atentos a los cambios en el tiempo conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.