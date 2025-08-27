El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, O Porriño se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C a las 14°C, con una ligera disminución a medida que avance la jornada. La humedad relativa será alta, alcanzando un 81% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas.

A medida que el día progrese, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente a partir de las 07:00 horas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas en la mañana. La probabilidad de lluvia será prácticamente nula hasta el mediodía, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. La probabilidad de lluvia aumentará a un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es posible que se produzcan chubascos dispersos, aunque se espera que sean de escasa intensidad.

El viento soplará desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el oeste y aumentará su intensidad, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente al caer la tarde, cuando las temperaturas se mantendrán alrededor de los 22°C.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la aparición de nubes y posibles lluvias en la tarde. La temperatura máxima alcanzará los 23°C en las horas centrales del día, mientras que por la noche descenderá a unos agradables 19°C.

La puesta de sol se producirá a las 21:16 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un cielo más cubierto y la posibilidad de algunas lluvias ligeras. Los habitantes de O Porriño deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde, llevando consigo un paraguas o una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.