El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, O Grove se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 17 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 79% y aumentará ligeramente a medida que avance la mañana.

A medida que el día progrese, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 06:00, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar a los 20 grados . La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido a la humedad que se mantendrá en torno al 90% durante la mañana.

Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde. Las condiciones de cielo se tornarán más nubladas, y se espera que la temperatura comience a descender ligeramente hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 19 grados .

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 8 km/h, que se irán intensificando a lo largo del día, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h desde el sur-suroeste en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente durante las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 55% hasta las 02:00 de la madrugada del día siguiente. Las temperaturas nocturnas se estabilizarán en torno a los 18 grados , con una humedad que alcanzará su punto máximo en un 98% hacia el final de la jornada.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde, con la posibilidad de lluvias ligeras y un aumento en la nubosidad. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para cambios en el tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.