El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:55. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 18 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente las 10 de la mañana, cuando se prevé un ligero aumento en la nubosidad. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00, con valores que podrían llegar a los 21 grados . Sin embargo, la humedad comenzará a aumentar, alcanzando un 72% hacia el mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con la aparición de nubes altas y cubiertas a partir de las 16:00. A pesar de esta mayor nubosidad, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando entre los 21 y 22 grados . La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en este periodo, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas lluvias ligeras, especialmente hacia la tarde y la noche.

El viento, que soplará principalmente del oeste, alcanzará velocidades de hasta 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia. A partir de las 18:00, se espera que la probabilidad de tormentas sea del 15%, lo que añade un elemento de incertidumbre a la tarde.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 19 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta un 97% hacia el final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta más húmeda y fresca. En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.