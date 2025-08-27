El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Mos se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 7 de la mañana. Sin embargo, la temperatura se mantendrá agradable, rondando los 14 grados . La brisa será suave, con vientos del norte que alcanzarán velocidades de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A partir de las 2 de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos de nubes altas y momentos de cielo muy nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 21 grados entre las 2 y las 5 de la tarde. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 60-70%.

La probabilidad de precipitación aumentará notablemente en la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 95% de probabilidad de lluvia. Se anticipan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm. A pesar de la posibilidad de lluvia, los vientos seguirán siendo moderados, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h, provenientes del oeste y noroeste.

Hacia la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, llegando a un 92% hacia el final del día. La brisa se mantendrá suave, con vientos que disminuirán a 4 km/h.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Se recomienda a los habitantes estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.