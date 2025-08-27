El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 27 de agosto de 2025, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las primeras horas del día.
A medida que avance la mañana, a partir de las 5, el cielo comenzará a presentar algunas nubes altas, aunque la visibilidad seguirá siendo buena. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 13 grados, con un leve aumento hacia el mediodía, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde. La humedad comenzará a descender ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.
Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Desde las 3 de la tarde, el cielo se tornará muy nuboso, y se incrementará la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 0.8 mm, pero no se descartan chubascos más intensos en algunos momentos. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 6 de la tarde.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente con la llegada de las nubes y la posibilidad de lluvia. La dirección del viento también podría contribuir a un aumento en la sensación de inestabilidad atmosférica, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas, con una probabilidad del 30% entre las 2 y las 8 de la tarde.
Al caer la noche, las condiciones meteorológicas se estabilizarán, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán a unos 14 grados hacia las 10 de la noche, y la humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 100% en las últimas horas del día. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana y al final de la jornada, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. En resumen, se prevé un día variable en Moraña, con un inicio despejado que dará paso a un tiempo más inestable por la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.
- Buscan vecinos en este pueblo a menos de una hora de Vigo: te dan trabajo y tienes casa desde 500 euros
- Usuarios de autocaravanas critican que se «crucifique» al colectivo
- El remolcador remolcado: Gardacostas rescata al barco histórico que embarró en Praia América
- Arde un coche en Moaña en el que viajaban dos mujeres y una niña
- Bueu iza la bandera roja en las playas de Lapamán y Lagos
- Los pisos a la venta en Vigo sin posibilidad de entrar a vivir en ellos ascienden a 60
- La lluvia hará acto de presencia tras un verano desaparecida
- Davila 26/08/2025