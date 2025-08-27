El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas iniciales rondarán los 17 grados , con una ligera disminución a lo largo de la mañana, alcanzando los 14 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que el cielo comience a cubrirse con nubes altas, especialmente a partir de la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que llegue a los 24 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad presente en el ambiente.

La probabilidad de precipitación aumentará significativamente en la tarde, con un 95% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm, pero podrían ser suficientes para mojar el suelo y refrescar el ambiente. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en el mismo intervalo.

El viento soplará desde el este a velocidades moderadas, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la llegada de las nubes y la posible lluvia en la tarde. La puesta de sol se producirá a las 21:16 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará soleado, terminará con un cielo más cubierto y la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

En resumen, Mondariz experimentará un día variado, comenzando con cielos despejados y temperaturas agradables, pero con un cambio notable hacia la tarde, donde la probabilidad de lluvia y nubes altas marcarán el final del día. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.