El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Moaña se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 77% y alcanzará el 92% hacia las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso hasta las 6 de la mañana, con temperaturas que se estabilizarán en torno a los 15 grados. Sin embargo, a partir de las 7 de la mañana, comenzarán a aparecer nubes altas, lo que marcará el inicio de un cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura alcanzará los 16 grados a las 9 de la mañana y se mantendrá en torno a los 17 grados durante la mañana.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, con un 0% de posibilidad hasta las 8 de la mañana. Sin embargo, a partir de las 14:00, la situación cambiará drásticamente, con un 95% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que se avecinan tormentas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 22 grados a las 17:00, justo antes de que las condiciones climáticas se deterioren.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. A las 16:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las nubes se volverán más densas y se espera un cielo cubierto con lluvias escasas. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 19 grados a las 20:00. La humedad relativa aumentará considerablemente, alcanzando un 99% hacia las 23:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Moaña comenzará con un tiempo agradable y despejado, pero se prevé un cambio significativo hacia la tarde, con la llegada de nubes y una alta probabilidad de lluvia. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo variable y lleven consigo paraguas o impermeables si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.