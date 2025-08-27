El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 15°C. A medida que avance la jornada, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente a partir del mediodía, cuando se prevén condiciones de cielo poco nuboso y nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, llegando a los 21°C.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y aumentando hasta un 99% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. A partir de las 15:00 horas, se espera un incremento en la probabilidad de precipitaciones, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las lluvias serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas de la tarde y hasta 4 mm en la tarde, lo que indica que, aunque la lluvia será ligera, podría ser persistente.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor viento. Las velocidades del viento variarán entre 6 y 29 km/h a lo largo del día, lo que podría influir en la percepción del calor.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 17°C hacia las 22:00 horas. La nubosidad se mantendrá, con un cielo cubierto en la mayoría de la noche, y la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 30% hasta la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

Es recomendable que los residentes de Meis se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables y la posibilidad de lluvias ligeras podría hacer que el día sea ideal para disfrutar de la naturaleza, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.