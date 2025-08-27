El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Meaño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 75% y aumentará gradualmente hasta alcanzar el 85% hacia las 5 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 6 de la mañana, aunque las condiciones seguirán siendo mayormente favorables. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados , y la humedad seguirá en aumento, alcanzando el 90% a las 7 de la mañana.

Durante la tarde, a partir de las 2 de la tarde, se prevé un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente, alcanzando un 100% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que se podrían presentar lluvias, aunque se espera que sean escasas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 21 grados , mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 80%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipa que el viento cambiará a dirección sur y su velocidad podría alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas continuarán siendo inestables. Se espera que el cielo se cubra de nubes, con un 15% de probabilidad de tormentas entre las 2 y las 8 de la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia las 9 de la noche, con una humedad que podría llegar a un 97% en las horas nocturnas.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde, lo que requerirá que los habitantes estén preparados para un cambio en las condiciones climáticas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.