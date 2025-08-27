El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 27 de agosto

El día de hoy, 27 de agosto de 2025, Marín se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:54. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 18 y 15 grados , con una humedad relativa que comenzará en un 72% y alcanzará el 86% hacia las 4 de la mañana.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, especialmente a partir de las 5 de la mañana, cuando la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados. La humedad seguirá aumentando, alcanzando un 89% a las 9 de la mañana. A partir de las 10, las nubes se tornarán más abundantes, y se espera que el cielo esté muy nuboso durante la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de las 2 de la tarde, con un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con valores que podrían llegar a 0.3 mm hacia las 5 de la tarde. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 20 grados a las 1 de la tarde y bajando a 19 grados hacia las 6 de la tarde.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h hacia las 5 de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la lluvia.

A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 18 grados, y la humedad alcanzará niveles altos, llegando al 95% hacia las 9 de la noche. La probabilidad de tormenta también aumentará, alcanzando un 40% en las horas de la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

En resumen, Marín experimentará un día con un inicio despejado que dará paso a un cielo nublado y lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas moderadas y un viento notable. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-08-26T21:02:12.